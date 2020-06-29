العراق.. إقالة قائد شرطة "واسط" غداة اغتيال ضابط رفيع

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أقالت الداخلية العراقية، الأحد، قائد شرطة محافظة واسط، جنوبي البلاد من منصبه، حسب مصدر في الوزارة.

وفي تصريح للأناضول، قال ضابط في الداخلية برتبة نقيب: "الوزارة أصدرت قرارا بإقالة قائد شرطة واسط اللواء قاسم راشد، وإسناد منصبه بالوكالة للعميد أحمد عبد الصاحب".

وذكر المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "القرار لم يوضح أسباب الإقالة".

ويأتي قرار الإقالة غداة اغتيال ضابط شرطة رفيع على يد مسلحين مجهولين في واسط.

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والسبت، أفاد المتحدث باسم قيادة شرطة واسط الرائد حسن عواد، للأناضول، بأن "العميد كاظم راضي، ضابط عمليات مركز شرطة قضاء الحي (في واسط)، اغتاله مسلحون بواسطة مسدس، وسط المحافظة".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.

وتشهد محافظات جنوب العراق وضعا أمنيا مستقرا نسبيا، مقارنة بمحافظات وسط وشمال وغرب البلاد، التي تعيش تصاعدا في عمليات مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.