الكويت للاتحاد الأوروبي: المعاملة ستكون بالمثل

الكويت / الخليج 365
قال وليد الخبيزي مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا، الأحد، إن كل الخيارات مطروحة بشأن الرد على إدراج اسم الكويت ضمن قائمة منع دخول الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك ردا على معلومات تم تداولها مؤخرا داخل الكويت، حول عزم الاتحاد الأوروبي إصدار قائمة محددة بعدد من الدول المسموح للمسافرين منها دخول الاتحاد الأوروبي، ابتداء من 1 يوليو/ تموز المقبل، خلت من دول الخليج العربي.
وأضاف السفير الخبيزي في بيان صادر عن الخارجية: "في حال إدراج اسم الكويت ضمن قائمة منع دخول الاتحاد الأوروبي، فإن الوزارة ستدرس عددا من الخيارات منها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل".
والمعاملة بالمثل، بحسب المسؤول "منع دخول مواطني دول التكتل الأوروبي (27 دولة) من دخول الأراضي الكويتية".
وذكر أن "هناك عدد من الدول خارج الاتحاد الأوروبي، لم تضع اشتراطات على دخول مواطني الكويت لأراضيها".
يأتي ذلك، بينما تدرس غالبية بلدان العالم استئناف حركة الدخول والخروج عبر حدودها، رغم عدم التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.
والكويت، كانت في طليعة الدول التي سجلت زيادات متتالية في أعداد المصابين بالفيروس، منذ مارس/ آذار الماضي، واتخذت إجراءات صارمة للحد من التفشي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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