مصر.. سكان مدن يشعرون بزلزال قوته 5.5 ريختر

إسطنبول/ الخليج 365
أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، (رسمي)، مساء الأحد، بأن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر شعر به سكان بعض المدن.
جاء ذلك في بيان للمعهد نقلته صحيفة الأهرام (حكومية).
وقال المعهد في بيان: "محطات رصد الزلزال سجلت في الساعة 19:43 بالتوقيت المحلي (17:43 ت.غ) هزة أرضية بقوة 5.5 درجة، على بعد 600 كم شمال مدينة مرسى مطروح (غرب)".
وأضاف البيان أن "عددا من المواطنين ببعض المدن (لم يحددها) شعروا به، ولم تصل إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات".
ومساء الأحد، قال إعلام محلي، بينه صحيفة اليوم السابع (خاصة) إن "سكان عدة مناطق فى محافظتى القاهرة والجيزة شعروا بزلزال متوسط القوة".
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