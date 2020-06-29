كورونا.. 6 وفيات في اليمن وواحدة بالمغرب

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع، الأحد، عدد وفيات فيروس كورونا في اليمن والمغرب، فيما زادت الإصابات في الأردن وتونس، وفق بيانات رسمية.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء باليمن (حكومية)، تسجيل 6 وفيات بكورونا، و15 إصابة، إضافة إلى تعافي 13 مريضا.

وأضافت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1118، بينها 302 وفاة، و430 حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

وفي المغرب، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل وفاة بالفيروس، و175 إصابة، و17 متعافيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 ألفا و52، منها 221 وفاة، و8 آلاف و740 متعافيا.

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وفي الأردن، ذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 10 إصابات، وشفاء 19 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات بلغت بذلك 1121، منها 9 وفيات، و860 متعافيا.

على ذات الصعيد، أعلنت وزارة الصحة التونسية، في بيان، تسجيل إصابة واحدة بكورونا، إضافة إلى تعافي 4.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1169، منها 50 وفاة، و1029 متعافيا.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى مساء الأحد، 10 ملايين و176 ألفا، توفي منهم أكثر من 502 ألف، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و510 آلاف، وفق موقع "Worldometers".

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