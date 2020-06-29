تركيا.. مصرع 4 سوريين غرقا في هطاي وقونية

هطاي – قونية/ الخليج 365

لقي 3 سوريين حتفهم إثر غرقهم في مياه بحيرة بولاية هطاي جنوبي تركيا، فيما توفي رابع، للسبب ذاته في قونية وسط البلاد.

وذكر مراسل الخليج 365، أن السوري أكرم حمّادي (42 عاما)، توجه برفقة ولديه عبد الله (9 أعوام ) ومحمود (10 أعوام) إلى نهر بقضاء "خاصّة"، بغرض السباحة.

وخلال سباحتهم في النهر، تعرّض الأب السوري وولديه، للغرق، ما دفع المحيطين بهم لمحاولة إنقاذهم، إلا أنهم فشلوا في ذلك.

وإثر ذلك، حضرت السلطات الأمنية وفرق الطب العدلي، إلى مكان الحادث، ليتم نقل جثامين السوريين الـ 3 إلى مشفى "خاصة" الحكومي.

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وفي ولاية قونية وسط البلاد، لقي الشاب السوري محمد نور مصطفى (17 عاما)، حتفه إثر غرقه في بحيرة بقضاء "سيد شهير"، كان قد ذهب إليه للسباحة.

وسارع أصدقاء الشاب السوري، لتوجيه نداءات الاستغاثة إثر غرق "مصطفى"، ما دفع فرق الإسعاف وعناصر الدرك (الجندرما) للحضور إلى موقع الحادث.

وعقب العثور على جثمان الشاب السوري في البحيرة، نُقل إلى ثلاجة الموتى لدى مشفى "سيد شهير" الحكومي.

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