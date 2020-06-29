الاتحاد الأوروبي: ندعم "كفاح" مؤسسة النفط الليبية لاستئناف الإنتاج

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد، دعمه المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في كفاحها لإعادة إنتاج البترول بأقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا، مع مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الوطنية، في مقر المؤسسة بالعاصمة الليبية طرابلس، حسب بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

ونقل البيان عن بوجيا، قوله، إن "الاتحاد يدعم مؤسسة النفط في كفاحها لإعادة الإنتاج في أقرب وقت ممكن لصالح الشعب الليبي".

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على استمرار التعاون ليتمكن قطاع النفط من النهوض مجددا وانعاش الاقتصاد الليبي في أسرع وقت، وفق البيان ذاته.

كما ناقشا قضية إغلاق حقول النفط بشكل غير قانوني وتداعيات ذلك على الاقتصاد المحلي، إضافة لدخول قوات مرتزقة أجانب لحقول نفط، جنوبي البلاد.

وشدد صنع الله، على رفض مؤسسته لتواجد المرتزقة الأجانب أو المجموعات المسلحة الليبية بمختلف مسمياتها داخل حقول النفط.

Advertisements

وذكر أن "المرتزقة والمجموعات المسلحة تتقاضى المال من أجل منع مؤسسة النفط من القيام بأعمالها".

وقال، إن "الإغلاقات لحقول النفط تسببت في حدوث أضرار كبيرة للمعدات السطحية وتسربات بأنابيب نقل الزيت الخام في العديد من الحقول والمواقع النفطية".

وفي 17 يناير/كانون الأول الماضي، أغلق موالون للانقلابي خليفة حفتر ميناء الزويتينة (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

كما أقفلوا في وقت لاحق، موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يوميا، قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط الليبية، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وفي أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية، أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانات ونداءات، بأن "تكون كل الحقول والموانئ النفطية تابعة للمؤسسة وتحييد قطاع النفط عن أي مساومات"، وفق البيان.

والجمعة، أعربت واشنطن عن قلقها من تدخل "فاغنر" و"مرتزقة أجانب"، ضد مرافق المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، ومنها حقل الشرارة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.