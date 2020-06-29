شكرا لقرائتكم خبر عن ما المقصود بمسميات «حالات الدفع» لمستفيدي «حساب المواطن»؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح برنامج حساب المواطن المقصود بحالة الدفعات التي تظهر في حساب المستفيد على البوابة الإلكترونية للبرنامج. وقال حساب المواطن في تغريدة عبر “تويتر” إن حالة الدفعات تشمل ما يلي: – لا توجد: وتعني أن إ جمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الصرف. Advertisements – تحت الإجراء للصرف: تعني بأن عملية الإيداع تحت الإجراء. – مدفوعة: تعني بأنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية. – مرفوضة: تعني بأنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد بسبب أن حساب المستفيد البنكي وقت الإيداع لم يكن نشط. – في الانتظار: تعني بأن المبلغ معلق بسبب أن الحساب البنكي للمستفيد غير صحيح.

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