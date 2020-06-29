وزير التعليم المصري يكشف حقيقة إقرار خطة دراسية جديدة

وبحسب صحيفة "صدى البلد" المصرية، قال الوزير، طارق شوقي، إن مناقشة الموضوعات المتعلقات بالمدارس الخاصة، ستجري بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا ضرورة دراسة حالات الطلبة ومطالب أولياء الأمور.
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وشدد على عدم صحة ما أثير حول إقرار خطة العام الدراسي الجديد وموعد بدء الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تعلن بعد خطتها الرسمية.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتحديث الشامل والمتكامل لنظام التعليم الأساسي بمختلف مراحله.
ووجه الرئيس المصري بإيلاء أهمية قصوى للبناء الفكري والتربوي لدى الطلاب، كما وجه السيسي بالتوسع في استخدام تطبيقات التعليم الإليكتروني وميكنة وسائل التعليم.
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