شبيه السلطان قابوس يثير حنين الشعب العماني... صور وفيديو

المواطن العماني منصور بن خلفان الفوري، يقول الكثيرون إنه نسخة طبق الأصل من السلطان قابوس في هيئته التي اعتاد عليها العمانيون قبل مرضه.
وكتبت إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي "منصور الفوري، شبيه السلطان قابوس طيب الله ثراه ،،سبحان الله، يخلق من الشبه 40".
وغردت مستخدمة أخرى "منصور بن خلفان الفوري شبيه أبونا السلطان قابوس طيب الله ثراه".
قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيدي، كان السلطان التاسع لسلطنة عمان والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.
وكان السلطان قابوس صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب والثالث في العالم حتى وفاته في العاشر من يناير/كانون الثاني 2020 عن عمر ناهز الـ79 عاما.
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