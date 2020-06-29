شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر صارمة للجيش اللبنانى بمنع قطع أى طرقات على وقع الأزمة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العديد من المناطق فى لبنان، مساء اليوم الأحد عدة تظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والأوضاع الاقتصادية، وانهيار قيمة العملة.

وفيما صدرت أوامر صارمة للجيش اللبنانى بمنع قطع أي طرقات على وقع الأزمة الاقتصادية.

وتشهد لبنان خلال الفترة الماضية، أزمة اقتصادية كبيرة فى ظل انهيار قيمة الليرة، وبين الحين والأخر تشهد العديد من المناطق اللبنانية مظاهرات اعتراضا على تراجع الاقتصاد.

وفيما أكد حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، أن بلاده تمر بأزمة اقتصادية صعبة، وأن كل الحلول للتعامل مع هذه الأزمة تصطدم بواقع مختلف.