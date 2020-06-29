124 إصابة فى موريتانيا بفيروس كورونا المستجد والاجمالى يصل إلى 4149

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل اجمالي الإصابات إلى 4149 .

وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف مدير عام الصحة العمومية في تصريحات بثتها الإذاعة الموريتانية الرسمية مساء اليوم الأحد إن الوزارة أجرت 1123 فحصا وسجلت إصابة 124 شخصا بفيروس كورونا المستجد ، وسجلت كذلك تعافي 75 مصابا ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 1419 شخصا ، فيما وصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 126 .

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