شكرا لقرائتكم خبر عن خلية الأزمة فى كربلاء العراقية تقرر تمديد حظر التجوال لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد في محافظة كربلاء العراقية، تمديد حظر التجوال اعتبارا من يوم غدا الاثنين الموافق 29 يونيو الجاري حتي يوم الأحد القادم الموافق الخامس من شهر يوليو 2020.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي - في بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ اليوم /الأحد/ - إن سبب تمديد حظر التجوال جاء بسبب زيادة عدد الإصابات التي شهدتها كربلاء خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم السماح للمحال التجارية والسوبر ماركات وأسواق الخضار بالعمل حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وأوضح الخطابي، أن قرار الحظر يطبق بإستثناء الكوادر الصحية والخدمية وعمال الصيانه والصحفيين.

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