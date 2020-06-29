المتحدث باسم الجيش الليبى: نواجه تركيا بكل قواتها وأسلحتها ونواجه قطر بأموالها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن الميليشيات الإرهابية تحاول تنفيذ مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للوصول إلى منطقة الهلال النفطي، لكنه قال إن قواته المتمركزة في نقاط مهمة غرب سرت ستكون لها بالمرصاد.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي، خلال لقائه بسكاى نيوز الإخبارية، أن الميليشيات تحاول تنفيذ مخطط أردوغان للوصول إلى منطقة الهلال النفطي وبالتالي تريد مواصلة الهجوم، لكن قواتنا ستقوم بردع هذه الأطماع، لافتا إلى أن أهداف أردوغان واضحة، لا يريد أرض ليبيا لكنه يريد خيراتها، أولها النفط والغاز.

وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي: نواجه تركيا بكل قواتها وأسلحتها ونواجه قطر بأموالها وأعمالها المخابراتية الخبيثة، لافتا إلى أن الجيش الوطني الليبي عزز انتشاره سعيا لحماية المنشآت النفطية الليبية.

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وفى وقت سابق، طالب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، جميع الدول العربية بدعمه في مواجهة تركيا والإرهاب، قائلا: متمسكون بمبادئنا الثابتة القائمة على رفض الأطماع التركية التوسعية للسيطرة على ثروات ليبيا.

وأضاف المسماري، أن تركيا تسعى للسيطرة على ثرواتنا ونهبها لمعالجة أزماتها الاقتصادية الخانقة في تحد لإرادة الليبيين والسيادة الوطنية ودول الإقليم والمجتمع الدولي، ونخوض معركة مصيرية في مواجهة الإرهاب والاستعمار التركي.

وأكد متحدث الجيش الليبي، أن الجيش الوطني الليبي يحترم قواعد الاشتباك ويحترم سلامة المدنيين وممتلكاتهم.، مضيفا: نحيي أشقاءنا في الدول العربية الذين استشعروا خطر التنظيمات الإرهابية في طرابلس، ونحيي موقف مصر المعبر عن موقف الأمة العربية".