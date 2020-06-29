شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى فى ليبيا يزور مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح اليوم بمقر المفوضية في طرابلس بسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا.
وأوضحت المفوضية أن اللقاء استعرض التحديات التي يمكن أن تواجه المفوضية على المستويين المحلي والدولي إثر انتشار جائحة كورونا، والاستفادة من التجارب الدولية لتجاوزها فيما يخص الانتخابات.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية ، أن المفوضية قالت، إن زيارة السفير الأوروبي تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية التي قد تقرّها أي تسوية سياسية مرتقبة، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة الانتخابات وتنفيذها.
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