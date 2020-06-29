السودان يُمدد الإغلاق فى الخرطوم أسبوعا قبل العودة التدريجية للعمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان تمديد حالة الإغلاق وحظر التجول في ولاية الخرطوم، بداية من بعد غد إلى الثلاثاء ٧ يوليو المقبل، قبل العودة التدريجية للعمل بدءا من الأربعاء ٨ يوليو، مع تقليص ساعات حظر التجول.

وقال الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية - في تصريح مساء اليوم الأحد - إن اللجنة قررت تمديد حظر التجول بصورته الحالية، حتى ٧ يوليو القادم، بنفس توقيتاته الحالية مع فترة سماح في الحركة داخل الأحياء من الساعة السادسة صباحا إلى الثالثة عصرا، مشيرا إلى أنه سيتم التدرج في رفع الحظر اعتبار من الاربعاء 8 يوليو.

وأضاف تاور أنه سيتم السماح التدريجي بمزاولة العمل وفقا لإجراءات تهيئة المواقع بما يتماشى مع الظروف الصحية، لافتًا إلى أن الإجراءات المتعلقة بالحظر الصحي في الولايات متروكة لتقديرات السلطات الولائية، وفقا للأحوال الصحية الخاصة بولاياتهم.

وأوضح أن محليات ولاية الخرطوم سوف تستعد للعودة المتدرجة للعمل، مع تهيئة الأسواق ومواقع العمل ووسائل المواصلات.

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