شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق استقبال الركاب على الرحلات القادمة من باكستان بدءا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني فى الإمارات، تعليق استقبال الركاب على جميع الرحلات، والترانزيت القادمة من باكستان، لحين الانتهاء من إنشاء مختبر خاص لإجراء الفحوصات المخبرية، لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لجميع القادمين إلى الدولة كإجراء احترازي مسبق للتأكد من صحة وسلامة جميع القادمين وذلك اعتبارا من يوم الاثنين 29 / 6 / 2020 .

ونقلت وكالة أنباء الإمارات، أن الهيئة العامة للطيران المدني، دعت جميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم.

وكانت شركة طيران الإمارات أعلنت الأربعاء، الماضى ، إنها علقت رحلاتها القادمة من باكستان بعد أن أثبتت الفحوص إصابة ركاب بفيروس كورونا في هونج كونج، وذكرت الشركة التي تقدم خدمة محدودة بسبب تفشي جائحة كورونا أن التعليق المؤقت دخل حيز التنفيذ يوم 24 يونيو .

Advertisements

وقالت متحدثة باسم الشركة، إحدى أكبر شركات الرحلات الجوية الطويلة المدى في العالم، لرويترز "ننسق عن كثب مع السلطات المختلفة وسنراجع وننفذ أي إجراءات إضافية مطلوبة بما يرضي جميع الأطراف قبل استئناف الخدمة من باكستان".