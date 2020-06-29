شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالبرلمان اللبناني: الحريري لم يتعرض لمحاولة اغتيال .. لهذا السبب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكك النائب بالبرلمان اللبناني اللواء جميل السيد في تعرض رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، لمحاولة اغتيال منتصف الشهر الجاري.

وقال "جميل" في لقاء مع قناة الجديد اللبنانية إنه لا يوجد سر يعيش 10 أيام في لبنان، مؤكدًا أن الحادثة غير حقيقة، لسبب بسيط أن حادث كهذا لا يمكن أن يتم التكتم عليه كل هذه المدة.

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وأكد أنه لا يعتقد أن ما تم محاولة اغتيال، والدليل أن "الحريري" قال إنه أبلغ بأنها محاولة اغتيال ولم يجزم بها، كما أنه لم يتعرض موكبه لأى أذى، متسائلاً: هل كل انفجار أثناء مرور موكب يعتبر محاولة اغتيال".

فيما أكد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، أنه لا يوجد حتى الساعة أي معلومات إضافية عما نقلته قناة "الحدث العربية" عن محاولة اغتيال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر انفجار صاروخ بالقرب من موكبه خلال زيارته الأخيرة للبقاع.

وأوضح في تصريحات لموقع النشرة أنه اذا كانت معلومات عملية الاغتيال صحيحة فنحن نستبعد ان يكون "حزب الله "هو من يقف خلفها لأن الحزب ينفذ العمليات بدقة كما اغتال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ولا يوجه هكذا رسائل"، داعيا لترك التحقيقات تأخذ مجراها.

وأفادت مصادر قناة "العربية الحدث" عن "انفجار صاروخ على بُعد 500 متر من موكب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري خلال زيارته الأخيرة للبقاع"، موضحة انه "أثناء عودة موكب الحريري المؤلّف من سيّارات مجهّزة بأحدث تقنيّات التشويش العالميّة، دوّى انفجار في منطقة جبليّة على بعد 500 متر من مسار موكب الحريري الذي أكمل طريقه إلى بيروت، في حين استنفرت الأجهزة الأمنية اللبنانية وعثرت على بقايا صاروخ ولكنها أبقت المعلومات طيّ الكتمان".