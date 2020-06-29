شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى: بلادنا فى سباق مع الزمن لبناء اقتصاد غير ريعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن بلاده في سباق مع الزمن لإعادة بناء اقتصاد غير ريعي يضمن تحسين عائدات الخزينة و توفير فرص عمل.

وأضاف تبون، خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء، "نحن في سباق مع الزمن لإعادة بناء إقتصاد غير ريعي يحسن عائدات الخزينة، ويوفر فرص العمل للشباب، ويحد من الاستيراد حفاظا على احتياطي الصرف".

وقال مخاطبا الوزراء "إن الشعب سيحكم عليكم في الميدان من خلال تطابق أقوالكم مع أعمالكم، فكونوا القدوة بالصدق في القول والإخلاص في العمل و نكران الذات".

وأضاف "تذكروا دائمًا، ونحن على أبواب الاحتفال بعيد الاستقلال، أنكم مهما قدمتم من تضحيات، فلن تساوي أبدا قطرة دم زكية واحدة سالت من جسم شهيد من شهداء ثورة التحرير المباركة، أو الواجب الوطني بعد الاستقلال".

وأعطى الرئيس تبون توجيهات لكل وزير عن ورقة العمل التي ينبغي أن يعدها تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاحقًا، بعد دراستها على مستوى الحكومة.

وطالب تبون وزير الفلاحة والتنمية الريفية بتحضير دفتر الشروط لديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية حتى يتسنى الانطلاق في زراعة الذرة والزراعات السكرية و الزيتية ابتداءً من السنة القادمة، للرفع من القدرات الوطنية الفلاحية وضمان الأمن الغذائي.

كما طلب من وزير النقل إعادة النظر في النقل بكل أشكاله باستغلال الامكانات المتاحة لتنشيط الحركة الجوية الداخلية، واستعادة مكانة الجزائر في النقل البحري، بتوسيع الأسطول البحري للتكفل بنقل المسافرين والبضائع من وإلى الجزائر تجنبًا للنزيف في العملة الصعبة.

واعتبر أن هذا المسعى حيوي بالنسبة للجزائر حتى لو استدعى الأمر شراء بواخر جديدة لتعزيز الأسطول الوطني للنقل البحري.

ووجه تبون تعليمات لوزير المناجم بالإسراع في توظيف المهندسين والخبراء المختصين عن طريق الصحافة على أن تشكل منهم الفرق التي ستدير الوزارة بالكيفية التي تمنحها دورًا أساسيًا في الدورة الاقتصادية، انطلاقًا من الإحصاء الدقيق لكل الثروات المنجمية للبلاد في أفق استغلالها للتقليل من التبعية للمحروقات وخلق الثروة وفرص العمل.

وأعطى الرئيس الجزائري توجيهات لوزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بالتركيز في برنامجه، على العمليات الميدانية الممكنة لإنتاج الطاقات المتجددة واختيار بعض الولايات كنماذج للتوسع في تطبيق تجربة الانتقال الطاقوي بدءا بتعميم الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية في كل أرجاء الوطن.