شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش ومحمد بن حمدان ينعيان الحاج سعيد أحمد ناصر عميد عائلة آل لوتاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، وحمدان بن محمد، ولي عهد دبي، الحاج سعيد أحمد ناصر آل لوتاه عميد عائلة آل لوتاه الذي توفي اليوم الأحد. وغرد قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم: "فقدنا اليوم الحاج سعيد بن أحمد بن لوتاه عميد هذه الأسرة الكريمة بعد رحلة عمل وعطاء حافلة بالإنجازات.. كان رحمه الله مثالاً لجيل كافح رغم شظف العيش فابتكر وساهم، مع جيل الروّاد، في قصة نجاح الإمارات. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أسرته الفاضلة الصبر والسلوان".

من جانبه، قال ولي عهد دبي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "ودعنا اليوم الحاج سعيد أحمد آل لوتاه.. جمع بين الريادة الاقتصادية وأعمال الخير الجليلة. أسس أول بنك إسلامي في العالم في عام 1975 وأطلق مؤسسات تعليمية خيرية وترك بصمة استثنائية في كفالة الأيتام ستبقى خالدة في ذاكرة الكثيرين. رحمه الله، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

يشار إلى أن الحاج سعيد أحمد ناصر آل لوتاه ، من مواليد دبي، حيث ولد في عام 1923، من أسرة عريقة لديها شغف بالمعرفة والتجارة والأعمال، كما نشأ وترعرع فيها ليستقي منها علوم الحياة.

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عمل الحاج سعيد أحمد ناصر مع والده، و‏انتقل من العمل في تجارة اللؤلؤ إلى التجارة البحرية بين الخليج العربي والهند وسواحل أفريقيا، إلى أن أسس في منتصف الخمسينات شركة للمقاولات في دبي ليبدأ مسيرة البناء في الوطن.

ووفقا لصحيفة "البيان" الإمارتية، أسس الحاج سعيد أحمد ناصر وترأس عدداً من الشركات والمؤسسات والجمعيات في الدولة، منها جمعية دبي التعاونية الاستهلاكية، وكذلك بنك دبي الإسلامي.

كما أسس كلية دبي الطبية للبنات في عام 1986 لتتزامن مع إنشاء كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ولكنها كانت الكلية الأولى التي تطبق نظاما تعليميا جديدا يختصر الوقت ويحقق الفائدة العلمية القصرى، إذ اختصر مدة الدراسة إلى ما يقارب الخمس سنوات باتباع النظام الدراسي المكثف من خلال خفض معدل الإجازات السنوية مما يوفر على الطالبة سنة من الوقت تمضيها في التدريب العملي.