شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 139 من اليمنيين العالقين فى الهند إلى مطار عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ عن وصول 139 يمنيا عالقا في الهند ، اليوم الخميس،علي متن الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار عدن الدولي والتي تعد الرحلة الخامسة لاجلاء العالقين من الهند.

وأوضح سفير اليمن في نيودلهي عبدالملك الارياني- حسبما افاد موقع /سبأ/ -أن مغادرة العالقين جاء بعد اجراءهم فحص الـ ( بي سي ار ) وتأكد سلامتهم من فيروس "كورونا"، وفقا للبرتوكول التنظيمي لعملية الاجلاء الذي اقرته اللجنة الوطنية العليا للطوارئ.. لافتا إلى أن الرحلة القادمة من العاصمة نيودلهي ستكون يوم الثلاثاء القادم.

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