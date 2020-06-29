شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميري بالكويت يكذب مزاعم الكويتى مبارك الدويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، بأن ما جاء في لقاء الكويتى مبارك الدويلة مع برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمـد طلال السعيد بتاريخ 23 /6 /2020، وما ادعاهُ في تغريدة له بتاريخ 25 /6 /2020 من أنه نقل لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ما دار بينه وبين الرئيس السابق معمر القذافي، وبأن الشيخ الصباح قد طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية، أنه غير صحيح البتة ومحض تقول وافتراء على أمير الكويت.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، أكد جراح، أنه لا يجوز أن ينسب لأمير الكويت أي حديث أو قول سواءً في مقالة أو لقاء دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك. وحذر الديوان الأميري من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وكان تسجيل صوتي للنائب السابق مبارك الدويلة انتشر على مواقع التواصل، يتعلق بحوار سابق بينه وبين الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أثار حالة من الجدل في الشارع الكويتي.

وأظهر الفيديو في البداية حديث للقذافي عن تمرد في الرياض وجدة ومكة، وتحدث عن اتصالات مع سعد الفقيه وعن قصائد شعر مسيئة للسعودية وآل سعود، وقال إنهم لا يستطيعوا التصدي لرابطة الرشايدة.