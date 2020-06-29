شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة الأمريكية بلبنان: تقييد الإعلام يحدث فى إيران وليس بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكرت دوروثى شيا، السفيرة الأمريكية ببيروت، منعها من إجراء مقابلة والإدلاء بتصريحات صحفية، قائلة: "تقييد الإعلام يحدث فى إيران وليس بيروت".

ووفقا لما نقلته قناة العربية، فإن السفيرة الأمريكية فى بيروت أكدت فى لقاء لها على الحدث، أنها تشعر بقلق بالغ حول دور حزب الله، قائلة: "رغم تصنيفه منظمة إرهابية والذى يتبوأ عناصره مناصب وزارية فى هذه الحكومة، على غرار الحكومات السابقة، البعض يصفون الوضع دولة داخل الدولة، وقد شفط مليارات الدولارات، التى كان يجب أن تذهب لخزينة الدولة، لتوفير الخدمات الأساسية للشعب اللبنانى".

ومن جهتها أكدت وزيرة الإعلام في الحكومة اللبنانية، منال عبد الصمد، عدم أحقية أحد بمنع الإعلام من نقل الأخبار، مشيرة إلى أنها لم تكن على علم بأى قرار يخص السفيرة الأمريكية فى لبنان، وذلك في تصريحات لقناة الحرة.

حديث الوزيرة اللبنانية جاء تعليقا على قرار غير ملزم أصدره قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح يقضي بـ"منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأمريكية (دوروثي شيا) أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة.