الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد الأمراء

وأوضح الديوان الملكي في بيان منشور عبر وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه توفى الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.
وبحسب بيان الديوان الملكي: "سيوارى جثمانه الثرى يوم غد الاثنين في الرياض".
وأشار الديوان الملكي إلى أنه ستتم صلاة الجنازة على الأمير بندر بن سعد غدا الاثنين 29 يونيو/حزيران.
وتابع "ستتم صلاة الجنازة في مدينة الرياض".
وختم البيان "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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