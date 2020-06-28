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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد الأمراء

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وأوضح الديوان الملكي في بيان منشور عبر وكالة الأنباء "واس" أنه توفى الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وبحسب بيان الديوان الملكي: "سيوارى جثمانه الثرى يوم غد الاثنين في الرياض".

وأشار الديوان الملكي إلى أنه ستتم صلاة الجنازة على الأمير بندر بن سعد غدا الاثنين 29 يونيو/حزيران.

وتابع "ستتم صلاة الجنازة في مدينة الرياض".

وختم البيان "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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