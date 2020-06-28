شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أنابيب غاز على قائد شاحنة واحتجازه بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت الجهات المختصة بمكة المكرمة، حادث سقوط أنابيب غاز على قائد شاحنة واحتجازه بالعاصمة المقدسة. Advertisements وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية “911”، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن عدم أخذ الحيطة والحذر أثناء إصلاح عطل لشاحنة حمولتها أنابيب غاز تسبب في سقوط الأنابيب على قائد الشاحنة واحتجازه وذلك في أم الجود بالعاصمة المقدسة”. وأضاف المركز الوطني للعمليات الأمنية أن الجهات المختصة باشرت الحالة وتم إخراجه بصحة جيدة ولله الحمد.

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