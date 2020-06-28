الشرطة السعودية تفك لغزا عمره 4 سنوات

أعلنت الشرطة السعودية أنها قبضت على متورطين بمقتل مقيم سوداني الجنسية.
وأكدت شرطة المنطقة الشرقية على لسان مساعد المتحدث الإعلامي، محمد الدريهم، أن إجراءات البحث والاستدلال استمرت 4 أعوام منذ مقتل المقيم، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وانتهت التحريات الأمنية إلى القبض على 4 مواطنين بالعقد الثاني من العمر، توفرت الأدلة على قتلهم مقيم سوداني، بالاعتداء عليه ثم دهسه بمركبة.
وكان الخلاف بين المواطنين والمقيم على أفضلية السير، وتم إيقاف المواطنين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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