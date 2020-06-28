مصر تتخذ قرارا جديدا بشأن إجازة 30 يونيو

وأفادت صحيفة "الوطن" المصرية، مساء اليوم الأحد، بأن قرار مدبولي ينص على منح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
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ونص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقا للمواعيد المقررة لها.
وسبق أن أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، في وقت سابق من مساء اليوم، اعتبار 30 يونيو الجاري، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال، تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة.
وأوضحت الوزارة أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
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