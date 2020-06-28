شكرا لقرائتكم خبر عن موقف بطولي.. «مواطن» ينقذ محطة وقود من الاحتراق بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قام مواطن بعمل بطولي وبادر بإخراج سيارة اشتعلت فيها النيران، من داخل محطة بنزين جنوب الرياض، حيث أنقذ العشرات من الأرواح والمباني من خطر كبير.
وقال الشاب محمد الشرافي الدوسري، خلال استضافته ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “إنه أثناء عودته إلى منزله لاحظ اندلاع حريق في إحدى السيارات داخل محطة وقود فبادر على الفور لإبعادها عن مضخات الوقود مستخدما سيارته من نوع “شاس”.
وأضاف الشاب الشرافي أنه تمكن بفضل الله من إبعاد السيارة تماما عن المحطة، ولم تصب سيارته بأي ضرر”، والمفاجأة التي كشف الشاب محمد الشرافي عنها خلال البرنامج أنه يعمل في المديرية العامة للدفاع المدني.
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