شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الإثنين.. غبار وسحب رعدية ممطرة والحرارة تسجل 46 درجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لطقس الغد الاثنين، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال ووسط المملكة، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

وأوضحت الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئيًا، مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

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كما توقع تقرير الأرصاد أن مكة المكرمة قد تسجل أعلى درجات الحرارة في المملكة بمعدل 46 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 19 درجة مئوية، كأدنى درجات الحرارة في المملكة.