شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «الصحة» حال الشعور بأي أعراض لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت وزارة الصحة، على أهمية حجز موعد في عيادة “تطمن” في حال الشعور بأي أعراض لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وأضافت الصحة، في تغريدة عبر “تويتر”: بدون حجز موعد يمكنك التوجه إلى أقرب “عيادة تطمن” لك في حال ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا. وتابعت وزارة الصحة أنه في حال لم تظهر عليك أعراض يمكنك حجز موعد في “مراكز تأكد”. Advertisements

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