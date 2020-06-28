شكرا لقرائتكم خبر عن توفر 150 مليار سنوياً.. مهندس يقترح الاستفادة من مواقف السيارات في توليد الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اقترح المهندس عبدالعزيز السحيباني، مهندس مدني مهتم بالشأن التنموي، الاستفادة من مواقف السيارات بوضع ألواح شمسية لإنتاج الكهرباء.
وقال “السحيباني” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” إن الشمس الحارقة التي تلهب المواقف المسفلتة حرارة، وتزيد المباني الإسمنتية والواجهات الزجاجية قيظا لافحا، يمكن تلافيها بأن نضع ألواحا شمسية”.
وأضاف أن هذه الألواح سيكون لها العديد من الفوائد منها “أنها ستكون للمواقف ظلا وارفاً، وللمباني عازلاً وتكييفاً بارداً ونوفر 150 مليار ريال سنوياً والتي يتم إنفاقها على التكييفات (قيمة نفط يمكن تصديره)”.
كانت هذه تفاصيل خبر توفر 150 مليار سنوياً.. مهندس يقترح الاستفادة من مواقف السيارات في توليد الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.