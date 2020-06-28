البرهان يشيد بالعلاقات السودانية التركية... والسفير يقدم تعهدا

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وأشاد البرهان خلال لقاء له مع السفير التركي في الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، بالعلاقات مع تركيا في كافة المجالات حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأكد السفير التركي، أن اللقاء مع البرهان "تناول العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية".

وتابع السفير عرفان أوغلو أن المساهمات التي قدمها الهلال الأحمر التركي للسودان للتصدي لكورونا سيقدم منها مساعدات أخرى كبيرة قريبا.

وتعهد السفير التركي، بأن تقدم تركيا خبراتها في جميع المجالات إلى السودان.