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وأكد السفير التركي، أن اللقاء مع البرهان "تناول العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية".
وتابع السفير عرفان أوغلو أن المساهمات التي قدمها الهلال الأحمر التركي للسودان للتصدي لكورونا سيقدم منها مساعدات أخرى كبيرة قريبا.
وتعهد السفير التركي، بأن تقدم تركيا خبراتها في جميع المجالات إلى السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يشيد بالعلاقات السودانية التركية... والسفير يقدم تعهدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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