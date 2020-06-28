"فضيحة" داخل مستشفى عراقي... والسلطات تتدخل

وبحسب قناة "السومرية"، أشارت الوزارة في بلاغ إلى أن كميات الأكسجين المجهزة من وزارة الصناعة ليست بالجودة المطلوبة وغير كافية، كما أنها تختلف عما يعلن عنه.
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وأضاف "كل مريض معه عدد من المرافقين من خمسة إلى 10 ونحن نقدر ذلك، إلا أن هناك قصور إداري في المستشفى والقوات الأمنية المسؤولية عن ضبط الأعداد الداخلة للمستشفى".
وأكمل المتحدث "المرافقون بدأوا حجز قناني الأكسجين لديهم، وتلك مادة من المفترض أن يوفرها كادر المستشفى وليس مرافق المريض".
وأتم "وزارة الصحة واجبها التخطيط بشكل عام، لكن هذا التقصير مسؤولية الإدارة المحلية، وهو تقصير واضح. الوزارة قامت بدورها وزودت المحافظة بكميات إضافية".
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