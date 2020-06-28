الحكومة المصرية توضح لماذا إجازة ٣٠ يونيو الخميس بدلا من الثلاثاء

وبحسب صحيفة "الشروق"، نص القرار على أن تمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
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وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلا من يوم الثلاثاء، يأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.
وأشار سعد إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في تطبيق هذا النظام بحيث يعتبر يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية بدلا من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى وعيد الميلاد.
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