الجزائر تسجل أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا

وقالت وزارة الصحة الجزائرية، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة اليوم، و305 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و169 حالة شفاء.
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كيف تتعايش مع فيروس كورونا؟
وأكد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، أن العدد الإجمالي وصل إلى 13273، حسب صحيفة الشروق الجزائرية.
وتابع أن الوفيات وصلت إلى 897، بينما يتواجد 44 مريضا في العناية المركزة.
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