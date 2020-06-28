وكتب آل شيخ على حسابه الرسمي "لكل متابعي الصفحة قررت التوقف عن الكتابة على فيسبوك في صفحتي الرسمية حتى إشعار آخر".
وكان تركي آل الشيخ قد قال الأسبوع الماضي، إنه خضع خلال الأشهر الأخير للعلاج خارج المملكة.
وأضاف أنه "ما زال في صراع مع المرض، ينتصر عليه جولة ويُهزم منه جولات"، مؤكدًا أنه "ما زال يقف على قدميه".
وتابع "لن أدير ظهري للمرض، ولن استسلم، ليس تشبثا بالحياة، ولكنني لا أحب الهزيمة، وربنا معي".
كانت هذه تفاصيل خبر قرار مفاجئ من تركي أل شيخ بشأن صفحته الرسمية على "فيسبوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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