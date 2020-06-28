محمد بن راشد ينعي إماراتيا أسس أول بنك إسلامي في العالم

وقال محمد بن راشد، إن سعيد أحمد كان تاجرا عصاميا "له بصماته في اقتصاد دبي".

وتابع في تغريدة بحسابه الرسمي عبر موقع تويتر، أن سعيد أحمد كان "أبا لكثير من الأيتام".

وأشار بن راشد إلى أنه عرف في "الحاج سعيد" عقلا راجحا وحكمة وسكينة.

وسعيد آل لوتاه ولد في 1923، وبدأ حياته العملية بتجارة اللؤلؤ بين الخليج العربي والهند وسواجل أفريقيا.

وكان حسب صحيفة البيان الإماراتية، من أوائل من أسسوا شركات للمقاولات في دبي، وأسس كلية دبي الطبية للبنات في عام 1986، وكذلك أول كلية للصيدلة في دبي عام 1992.