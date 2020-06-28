توجيهات جديدة من الرئيس المصري بشأن التعليم والطلاب

وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتحديث الشامل والمتكامل لنظام التعليم الأساسي بمختلف مراحله.
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وقد وجهالرئيس المصري بإيلاء أهمية قصوى للبناء الفكري والتربوي لدى الطلاب.
وتابع أن "ذلك يأتي في إطار التوعية بالفهم الصحيح لمبادئ وتعاليم الأديان وما تدعو إليه من حرية العقيدة والتسامح وقبول الاختلاف، والاهتمام بالأنشطة الرياضية والبناء البدني السليم، وفق النهج الإستراتيجي للدولة لبناء الإنسان المصري من كافة الجوانب وصقله أكاديميا ومعرفيا وصحيا".
كما وجهالسيسي بالتوسع في استخدام تطبيقات التعليم الإليكتروني وميكنة وسائل التعليم.
بدوره، أكد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، أن مصر تعد من الدول القلائل على مستوى العالم التي استطاعت إتمام العام الدراسي بكافة مراحله في ظل جائحة كورونا، والذي يرجع بالأساس إلى كفاءة المنظومة الإلكترونية الحديثة للتعليم عن بعد في مصر.
وقد استعرض الوزير أيضاً البرامج والمشروعات المرتبطة بعملية تطوير التعليم، مثل برامج تدريب المعلمين، وإنشاء المدارس الجديدة كالمدارس اليابانية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعداد وسائل تعليمية جديدة وتطوير المناهج بالاشتراك مع الجهات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة في هذا المجال.
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