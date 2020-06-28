شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها في مواجهات مع عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة " الحرة الأمريكية" اليوم الأحد، إن الجندي قتل في العمليات التي تسميها تركيا "مخلب – النمر"، بدون أن يوضح مكان المواجهات بالتحديد.

يشار إلى أنه قد قتل خمسة مدنيين على الأقل أثناء تنفيذ العمليات في كردستان العراق، وأعلنت أنقرة في وقت سابق مقتل إثنين من جنودها فيما قتل أحد عناصر حزب العمال الكردستاني.

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