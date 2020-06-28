شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الدعم السريع السودانية تنفى اتهام الوفاق بإرسال مسلحين لليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت قوات الدعم السريع السودانية اتهام الوفاق بإرسال مسلحين لليبيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت حكومة الوفاق قد زعمت فى وقت سابق بان هناك عناصر قوات الدعم السريع فى دولة السودان، تتواجد فى ليبيا، وهو ما نفته قوات الدعم السريع.

وكان عضو مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتى"، قد نفى خلال الشهر الماضى الادعاءات بوجود قوات من الدعم السريع السودانية في ليبيا.