شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الدعم السريع السودانية تنفى اتهام الوفاق بإرسال مسلحين لليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت قوات الدعم السريع السودانية اتهام الوفاق بإرسال مسلحين لليبيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وكانت حكومة الوفاق قد زعمت فى وقت سابق بان هناك عناصر قوات الدعم السريع فى دولة السودان، تتواجد فى ليبيا، وهو ما نفته قوات الدعم السريع.
وكان عضو مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتى"، قد نفى خلال الشهر الماضى الادعاءات بوجود قوات من الدعم السريع السودانية في ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الدعم السريع السودانية تنفى اتهام الوفاق بإرسال مسلحين لليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.