شكرا لقرائتكم خبر عن 136 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين بينهم 109 حالات فى الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل أنه تم تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الأراضى الفلسطينية بينهم 109 فى الخليل.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، قد قررت اليوم الأحد، تعليق كل الجراحات المبرمجة فى المستشفيات، ووقف العيادات الخارجية فى المستشفيات والرعاية الصحية الأولية فى محافظة الخليل.

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وأضافت مى الكيلة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الحالة الوبائية فى محافظة الخليل خطرة، مشيرة إلى تسجيل 1174 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى المحافظة وتوقعت وجود مئات الحالات غير المكتشفة.

وأكدت استمرار برامج تطعيم الأطفال، وأنه سيتم علاج مرضى كورونا للحالات الصعبة والمتوسطة فى مستشفى دورا الحكومى، كما تم اعتماد "مركز كوفيد-19" فى "حلحول" لفرز المصابين بالفيروس.