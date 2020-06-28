شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العراقى: نتواصل مع جهات عالمية للحصول على علاج لكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة العراقى حسن التميمي، اليوم الأحد، أن الوزارة تتواصل مع أي جهات عالمية للحصول على لقاح أو علاج جديد في العالم لضمان وصوله إلى العراق.
وأوضح التميمي - خلال اجتماعه باللجنة العليا للخبراء الخاصة بمواجهة جائحة "كورونا"، وفقًا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن محاولات الوزارة للتوصل إلى لقاح جديد؛ تأتي ضمن جهودها المستمرة لمكافحة ومنع تفشي فيروس "كورونا".
وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 2140 إصابة، ليصل مجموع الإصابات الكلي إلى 45402 بالعراق، ومجموع حالات الشفاء التام 21122 حالة شفاء.
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