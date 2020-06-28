شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الحريرى يؤكد صحة معلومة حدوث انفجار قرب موكبه قبل 11 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، صحة المعلومات التي ذكرتها إحدى القنوات الإخبارية، حول وقوع انفجار على بُعد مسافة قريبة من الموكب الذي كان يقل الحريري خلال زيارة له لمنطقة البقاع مؤخرا.

وذكر المكتب الإعلامي للحريري – في بيان اليوم /الأحد/ – أن رئيس الحكومة اللبنانية السابق تبلغ من الأجهزة الأمنية المعنية بحدوث انفجار في المنطقة في اليوم نفسه، غير أنه وبما أن الموكب لم يتعرض لأي اعتداء، ومنعا لأي استغلال في ظل التشنج السائد في البلاد، كان قراره التكتم على الأمر وانتظار نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية المختصة.

وكانت قناة الحدث التابعة لشبكة أخبار العربية قد أذاعت خبرا مفاده انفجار صاروخ على بعد 500 متر من موكب سيارات الحريري خلال زيارته لمحافظة البقاع قبل 11 يوما، دون أن يتعرض الموكب لأي أثر للانفجار، الأمر الذي أثار تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض الحريري لمحاولة اغتيال فاشلة.

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