محمد بن راشد ينعى رجل الأعمال الإماراتى سعيد أحمد آل لوتاه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، سعيد أحمد آل لوتاه عميد عائلة آل لوتاه، احدى اشهر العائلات فى دبى، وأول من أنشأ بنك إسلامى فى العالم، حيث نشر بن راشد عبر حسابه على "تويتر"، صورة الراحل، وعلق عليها قائلا، "حط رحاله عند ربه اليوم الحاج سعيد أحمد آل لوتاه.. أنشأ أول بنك إسلامي فى العالم، وكان تاجراً عصامياً له بصماته في اقتصاد دبي.. له يد طولى فى الخير.. وهو أب للكثير من الأيتام .. عرفت فيه عقلاً راجحاً وحكمة وسكينة.. رحمك الله.. وتقبل عملك .. وألهم أهلك الصبر والسلوان"

بن راشد على تويتر وكان سعيد أحمد آل لوتاه، أسس أول شركة للتأمين الإسلامى عام 1979، ومؤسسة تربية للأيتام عام 1982، وقد عمل على تربيتهم وتوفير حياة كريمه لهم، وأسس أول مدرسة إسلامية رائدة في العالم باسم المدرسة الإسلامية للتربية والتعليم عام 1983،وقام بتأسيس أول كلية طبية في الإمارات ودول الخليج العربي ، وسماها كلية دبي الطبية للبنات عام 1986 ، وقام بتأسيس كلية الصيدلة للبنات لأول مرة في دبي عام 1992، بحسب ما نشرت صحيفة "البيان" الاماراتية.

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