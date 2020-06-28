شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 175 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل 175 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 12052 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية في بيان اليوم أنه تم تسجيل وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 221 كما تم تسجيل 17 حالة شفاء إضافية ترفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 8740 حالة.

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