شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إجمالى الوفيات بكورونا فى البحرين إلى 82 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى البحرين، اليوم الأحد، وفاة 4 حالات بفيروس كورونا المستجد، إحداها لمواطن يبلغ من العمر 44 عاما، وبذلك يرتفع إجمالى الوفيات بسبب الفيروس إلى 82 حالة، ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت الصحة البحرينية، تسجيل 462 حالة جديدة منها 233 حالة لعمالة وافدة، و229 حالة لمخالطين لحالات قائمة،​​​ كما تعافت من مرض كوفيد-19، 644 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالى للحالات المتعافية إلى 19781 حالة.

وبلغ عدد الحالات القائمة التى يتطلب وضعها الصحى تلقى العلاج 78 حالة، منها 42 حالة تحت العناية، فى حين أن 5366 حالة فى وضع مستقر حاليا؛ ووصل إجمالى الحالات فى البحرين إلى 25267 حالة وتأتى البحرين فى المركز الثامن عربيا والمركز الـ47 عالميا، بحسب قائمة الإصابات بـ"كوفيد 19".