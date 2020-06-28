أمانة عمان: إعادة فتح الحدائق والمتنزهات مطلع الشهر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أمانة عمان إعادة فتح الحدائق العامة والمتنزهات التابعة لها مطلع الشهر المقبل بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر نتيجة جائحة فيروس "كورونا" وفقاً لنائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة الدكتورة ميرفت مهيرات.

وأكدت مهيرات - في تصريحات صحفية، نشرتها وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ اليوم الأحد- أن القرار يأتي تنفيذا لما ورد في الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنيتين.

ولفتت أن أمانة عمان عملت على استدامة الحدائق والمتنزهات طيلة فترة الإغلاق من حيث الإعتناء بالغطاء الأخضر والألعاب وتنفيذ أعمال التعشيب وتفقد شبكات الري.

وأضافت أنه تم تعقيم كامل الحدائق العامة في العاصمة وعددها 143 والمتنزهات وعددها 16، كما أن فرقا تابعة لدائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان ودائرة البيئة تعمل حالياً على إعادة تعقيم هذه المرافق ، وسيتم مع إعادة فتح الحدائق والمتنزهات تطبيق تعليمات وشروط وزارة الصحة من حيث ضرورة اتّباع الإجراءات الوقائيّة والصحيّة اللازمة، كإرتداء الكمّامات والقفازات ، والحفاظ على التباعد الجسدي والمكاني .

وقالت مهيرات إننا سنعمل على تعزيز الرقابة في الحدائق العامة والمتنزهات حفاظاً على صحة مرتاديها من خلال كوادر موزعة على شفتات والتنسيق مع الجهات الامنية بهذا الخصوص .

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