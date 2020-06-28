شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يعلق على قوع انفجار صاروخى بالقرب من موكبه فى البقاع اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، على الخبر الذى أوردته قناة الحدث، بوقوع انفجار بالقرب من موكبه، خلال زيارته للبقاع، مشيرا إلى أن الخبر الذى ورد فى التقرير صحيح إجمالا.

وقال الحريرى فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "تعليقا على ما اوردته قناة الحدث بشأن زيارة الرئيس الحريري إلى البقاع قبل ١١ يوما: ان المعلومات التي وردت في التقرير صحيحة اجمالا، إلا أنه ومنعا للتأويل الجاري خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي، يهم المكتب الإعلامي ان يوضح ما يلي".

وتابع :"لقد تبلغ الرئيس الحريري من الأجهزة الأمنية المعنية بحصول انفجار في المنطقة في اليوم نفسه، إلا أنه بما ان الموكب لم يتعرض لاي اعتداء، ومنعا لاي استغلال في ظل التشنج السائد، كان قراره التكتم على الامر وانتظار نتائج تحقيقات الاجهزة الامنية المختصة".



سعد الحريرى

كشفت مصادر لبنانية لقناة الحدث، وقوع انفجار صاروخى على بعد 500 متر من موكب سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، خلال زيارته لمحافظة البقاع فى لبنان، وقالت قناة الحدث، إنه أثناء عودة موكب الحريرى، المؤلف من قرابة 30 سيارة مجهزة بأحدث تقنيات التشويش العالمية، دوى انفجار فى منطقة جبلية، تقع أمنيا فى مسلك الموكب، وتحديدا على بعد 500 متر من مسار موكب الحريرى.