شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق عيادات متنقلة لتطعيم الأطفال لوقايتهم من عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة إطلاق عيادات لتطعيم الأطفال داخل السيارات، للحد من تواجدهم داخل المنشآت الصحية، وبالتالي حمايتهم من مخاطر الإصابة بعدوى "كورونا" أو الأمراض الخطرة بحسب صحيفة البيان الإماراتية.
وقال أطباء إن آباء يؤخرون إعطاء الأطفال جرعات التطعيم في مواعيدها خشية انتقال العدوى بـ"كورونا" عند توجههم للمنشآت الصحية، محذرين من أن التأخير في التحصين يضر صحة الصغار، مؤكدين أن تطعيم الأطفال في الموعد يضمن تقوية وتحفيز مناعة الأجسام لمحاربة الأمراض والأوبئة، وحمايتهم من أمراض خطرة.
ولتحفيز الآباء على تطعيم الأطفال، أطلقت وزارة الصحة بالإمارات خدمة تقديم التطعيمات من خلال العيادة المتنقلة والتي تساعد على تقديم التطعيم للأطفال في المركبة الشخصية للأهل دون الحاجة للنزول من المركبة والدخول إلى المراكز الصحية.
وأوضحت الوزارة أن ولي الأمر يقدم طلب التطعيم هاتفيًا، ليتواصل معه الطبيب لتقييم الحالة الصحية، وفي الموعد المحدد يتوجه الأب بسيارته للمركز الصحي، وبعد الفحص يتم إعطاء التطعيم للطفل في المركبة.
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