شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المجلس الليبى: أنباء عن دخول مرتزقة سوريين إلى تونس عبر ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، عن تردد أنباء عن دخول أعداد من "المرتزقة السوريين" إلى تونس عن طريق ليبيا.

وأضاف أمغيب في تدوينة له بموقع "فيسبوك"- حسبما نشرت بوابة أفريقيا للأخبار، اليوم الأحد - "أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي لا يختلف عن (القيادي الإخواني) علي الصلابي فكلاهما درس وتخرج من نفس المدرسة"، بحسب قوله.

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