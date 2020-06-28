شكرا لقرائتكم خبر عن القبس: الكويت ستعامل أوروبا بالمثل حال استثناءها من السفر لدول الشينجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون أوروبا وليد الخبيزي، أنه في حال لم يتم إدراج الكويت ضمن القائمة التي يتداول أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إصدارها، وتتضمن عدداً من الدول المسموح لمسافريها بالدخول إلى دول الشينجن، ابتداء من 1 يوليو المقبل، فإن كل الخيارات مفتوحة وسيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على مواطني دول الاتحاد الاوروبي عند دخولهم الكويت، مبيناً أن عدداً من دول المنظومة لم تضع اشتراطات على دخول الكويتيين لأراضيها.

وقال الخبيزي لصحيفة القبس، أن الكويت لم تغلق مطارها أو أجواءها أمام أي دولة إلا حين تم الإغلاق بسبب أزمة كورونا. وأضاف لم نختر دولا معينة أو نضع قوائم بأسماء دول، مستغرباً أن يصدر قرار بفتح العديد من الدول من قبل الاتحاد الأوروبي وتستبعد الكويت.